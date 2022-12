KOGEMUS | Elektrikatkestusõhtusöögil valmivad toidud elaval tulel ja külastajaid valdab tänapäeval üllatav tunne — rahu

Blackout Dinner sai kontseptsioonina alguse 2014. aastal Kopenhaageni restoranist Amass, kus ühe õhtusöögi keskel kadus majast vool. Kuid üritus pidi ju jätkuma ka ilma elektrita ja nii söödi edasi küünalde valgel ning toit valmistati avatud tulel. Juba mitmendat korda lükkab ka Fotografiska oma kuuenda korruse restoranil üheks õhtuks aastas tuled välja ning valmistab toidu grillil, avatud leegil ja toidukraami suitsutades. Oluline kriteerium sellise õhtusöögi kokkupanemisel on ka see, kuidas on kogutud kõik toorained, mida menüüs olevates toitudes kasutatakse – kasvatus, korjamine ja säilitamine on toimunud võimalikult elektrivabalt.