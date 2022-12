Nõudepesumasin peaks lõhnama värskelt ja puhtalt, seega halb lõhn on märk sellest, et midagi on masinal korrast ära. Esmalt tuleks üle vaadata nõudepesumasina filter ja puhastada see sinna kogunenud toidujäätmetest. Filtrit pese kuuma vee ja pesuvahendiga. Enne filtri tagasipanekut vaata üle ka selle pesa, ka seda on vaja aeg-ajalt puhastada.