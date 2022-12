MasterChefi kohtunik Mihkel Heinmets: ma ei arva Eesti kokkadest mitte midagi – mõni üksik välja arvatud

Mida sa arvad Eesti toidust ja kokkadest?

Ma ei arva neist praegu mitte midagi – mõni üksik välja arvatud. Ma ei käi enam väga palju restoranides. Üks põhjus on see, et ma elan Hiiumaal. Miks ma Tallinnas restoranis ei käi, on see, et mulle meeldivad hästi lihtsad toidud. Võta korralik tükk veisefileed või antrekooti, prae see ilusti ära, tee hea kaste ja ongi väga hea toit. Kõik üritavad praegu uusi jalgrattaid leiutada. Poleks vaja.