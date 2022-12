OMA MAITSE TEST | Millised verivorstid valida oma jõululauale? Meie leidsime oma lemmikud, leia sina ka

Verivorstide valik on poodides üsna suur ja valikut teha on keeruline. Teada on, et enim armastatakse neutraalse ehk klassikalise maitsega verivorste, kuhu pole lisatud veidraid maitsestajaid. Vaatasime poodide valiku üle ja selgitasime välja Oma Maitse lemmikud.