Maaülikooli teadlane: taimsed lihaalternatiivid ei ole originaaliga samaväärsed. Liha on vajalik, aga mõistlikus koguses

„Minu üleskutse on vähem süüa, aga see-eest tervislikult ja kvaliteetseid tooteid,“ ütles Kruustük. Tema sõnul ei ole lihamassi söömine inimesele ohtlik, aga sellel pole ka toiteväärtust, sest sisuliselt on see saadud mehaaniliselt töödeldud kontidest. Mitmed tootjad lisavad seda lihapallidesse, pihvidesse, keeduvorsti, viineritesse, sardellidesse, poolsuitsuvorsti.