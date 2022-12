Külastasime restorani õhtul, mil suure kaarja akna taga särasid Lasnamäe tuled ja roheka tonaalsusega ruumis kõrgusid palmid. Ruum on hubane, jaotatud tinglikult kaheks, suure seinamaalinguga ruumiossa mahub suuremgi seltskond kenasti ära, samas on ka mängupesa pesamunadele ning ruumi teise ossa, disainvalgustite alla, on seatud diivaneid ja mugavaid toole-laudu, taustvalgustatud veiniriiul ning vertikaalesipaneeliga baar.