On aeg hakata oma jõululauda planeerima. Siit leiad parimate seapraadide retseptid

Sealiha eelistamine. Lisaks soodsamale hinnale, võrreldes teiste punaste lihadega, peitub pluss ka sealiha pehmes maitses, isegi kui lihatükk on üsna taine. Sisefilee vajab küpsetamiseks kõige vähem aega – et mitte kuivaks muutuda. Seejuures pea meeles, et sealiha peab siiski olema alati läbini küps. Ka fileetükk. Küpsetusaeg sõltub lihatüki paksusest, aga 500 g tüki puhul piisab pruunistamisest koos 20-minutilise küpsetamisega ahjus. Fileed saad serveerida nii suure praena kui ka näiteks külmade liha­lõikudena.