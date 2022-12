Peakokk tunnistab: on olnud hetk, kui tuli tunne, et olen täiesti saamatu ega taha rohkem tööd teha

Tõenäoliselt seostab enamik inimesi restorani nime brunch’ikokteiliga, kuid tegelikult oli inspiratsiooniks mimoosi lill. Juhan tunnistab, et majakokteil on neil tõepoolest Mimosa ja tegelikult leiab jõulumenüüst ka Mimosa salati. Ei, selle puhul ei ole tegemist restorani salaretseptiga salatiga. „Mimosa salat on kihiline kartulisalat. Koostisosade poolest on ta väga traditsiooniline. Vahe on lihtsalt selles, et koostisosad ei segata omavahel kokku, vaid laotakse kihiti läbipaistvasse kaussi või muusse anumasse,“ kirjeldab Juhan.