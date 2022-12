KUULA SAADET | Vala välja! uus alasari „Veinipiirkonnad“: Prantsusmaa uusim trendija on Rhône

Mõned levinumad viinamarjasordid on valgetest kindlasti tugeva lõhna ja maitsega Viognieri, sageli segudes koos esinevad Marsanne’i ja Roussanne’i, üks vanimaid õunapoolseid sorte Clairette’i, aga ka Grenache Blanc ja Bourboulenc. Punaste viinamarjade esirinnas troonib Syrah, mille sünnikoduks ongi suure tõenäosusega just Rhône’i org. Olulisel kohal on ka Grenache, Mourvèdre, Carignan, Cinsault. Marju jagub teisigi. Kõigest lähemalt aga juba saates.