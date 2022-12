Praegusel aastaajal on viirused nii suures hoos, et naljalt leiad kedagi, kes ei ole ise või kellel ei ole peres keegi haige. Oma tervist saab turgutada ja haigusi ennetada mitte vaid ravimite, vaid ka toiduga. Eriti tummine küüslaugusupp on praegusel aastaajal just see, mis sinu ja su pereliikmete tervise tugevamaks teeb.