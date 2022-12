FOTOD | Algas PiparkoogiMaania: vaata, millised hullud ideed said näituse jaoks teoks

Näitusel saab näha piparkoogist ehitatud Kõpu tuletorni, Pirita kloostri varemeid, Mustamäe 6. mikrorajooni, Eiffeli torni jne. Lisaks fantaasiaarhitektuuri, nagu hiigelsuurt soovide seina, Howli liikuvat kindlust ja püramiide tõstvat kraanat. Värske Pätsi monument saab asuda tõtt vaatama piparkoogist Leonhard Lapini peaga.



Näituse autoriteks on eesti kunstnikud, keraamikud, disainerid. Sel aastal osaleb tavapärasest rohkem arhitekte. Väljapaneku valmimiseks kulus 300 kg piparkoogitainast ja meeletus koguses entusiasmi, hulle ideid ja öiseid küpsetustunde.



Piparkoogimaania toimub Tallinnas 17-ndat aastat ja on täiesti omanäoline piparkoogist kunstinäitus, mille autoriteks on igal aastal 100 andekat loovinimest erinevatelt aladelt.



Näitusel saab anda oma hääle aasta piparkoogiehitise poolt ja lihvida oma piparkoogi valmistamise oskusi töötubades.