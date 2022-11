Kas sul juba riiulis? Oma Maitse mahukas erinumber Soojendavad Toidud annab nõu, kuidas on õige talvel süüa

Oma Maitse erinumber, 140 lk

Sügis 2022

Soe suvi muudab ihaldusväärseks värske kurgi, arbuusi ja igat laadi rohelised salatid ehk siis värske ja vesise kraami. Talvel kulub soojatunde loomiseks rohkem energiat ja siis ainult veejoomisest piltlikult öeldes ei piisa. Vanas Hiinas on aastaaegade söömise põhitõed väga hästi ära seletatud ja toiduained liigitataksegi lausa kaheks – jahutavad ja soojendavad toiduained.

Aastaajapõhist toitude valikut peetakse ka tervislikumaks, kuna hästi ja õigesti säilitatud kohalik kartul või peet ja isegi õunad on oma toiteväärtuselt paremad kui imporditud ja nn soojadel maadel kasvanud viljadel. Sageli on kaugelt saabuvad puuviljad varem ära korjatud ja need järelvalmivad alles transportimisel. Seegi alandab toiteväärtust. Kindlasti oled söönud näiteks ananassi, mis on küll mahlane, aga sel puudub ahvatlev magusus. Talvisel perioodi on aegu, mil ananass on magus ja küps, ja on perioode, mil seda eksootilist vilja ei tasugi koju viia.

Niisiis – keskendume mahukas ajakirjas talvisele söömisele ja toiduainetele, mille omadused kas säilitavad kehas vett või hoopis väljutavad seda. Ka toiduvalmistamise viis on määrava tähtsusega. Intuitiivselt võid juba aimata, et küpsetamine ja hautamine on eriti soojendavaid omadusi esile toovad meetodid, keetmine aga vähem soojendav ja toortoit hoopis jahutavate omadustega.

Kogu teoreetilisel maastikul orienteerumine võtab veidike aega, aga oleme püüdnud Hiina söömisteooriad võimalikult lihtsalt lahti seletada meie söömiskultuurile omaste terminitega. Ja last but not least – talvel on hästi söömine tähtis ka sellepärast, et kevadeks ei oleks meie meeled ja kehad kurnatud ja väsinud, vaid taluksid uue saagi tulekut tüünelt ja sujuvalt.

Soojendavad Toidud katavad laua nii söömistarkuse kui heade maitsetega. Soovitusi ja nõuandeid jagavad eriajakirjas oma ala tipp-professionaalid: Hiina meditsiini arst Rene Bürkland ja toitumisterapeut Külli Holsting.