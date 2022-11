Kõik armastavad kartuliputru, aga see on toit, mida saab alati paremini teha. Kuidas viia oma kodune kartulipuder uuele tasemele? Siit leiad mõned nipid, mida kasutades võib juhtuda nii, et kes sinu valmistatud kartuliputru on kord söönud, ei unusta seda kunagi.