Võitjad on selgunud: täna kuulutati välja aasta parimad mahetootjad ja -toidud

„Muutunud toidujulgeoleku olukorras on väga tähtis ennast põhitoiduainetega ise ära varustada ning mahetoodetel ja omakasvatud mahetooraine väärindamisel on siin oluline koht. See, mis täna tundub meile kallis, võib olukorra muutudes ja ka meie teadmiste kasvades olla tegelikult hoopis odav,“ lisas maaeluminister.

Hindamiskomisjoni esimehe Angelica Udekülli sõnul iseloomustavad 2022. aasta konkurssi märksõnad tagasi juurte juurde ja tervis läbi toidu. „Konkursil osalenud toodete hulk tundus suurem ja põnevam kui kunagi varem, seda eelkõige tänu jookide kategooriasse kuuluvate toodete rohkusele. Mitmed tootjad on läbi aastate tuntud ja esindatud oma suurepäraste maitsetega, kuid lisandunud on ka põnevaid uusi tegijaid. Väärikalt on esindatud nii ehedad piimasaadused, aiasaadused kui metsaandidest valmistatud tervist toetavad tooted,“ selgitas Udeküll ning täpsustas, et märgata on ka uut trendi.

„Põneva trendina märkasime funktsionaalseid tooteid ja seda mitte üksiktoodetena, vaid mitmel puhul terviksarjana – näiteks siirupite sari või Õuna funktsionaalsed joogid. Silma rõõmustasid ka läbimõeldud kujundusega ja esteetilised pakendid, mis tõmbavad kindlasti tarbijate tähelepanu ja teevad seeläbi suurepärased tooted veelgi ahvatlevamaks,“ lisas Udeküll.

Udekülli sõnul ei ole puhtad maitsed ja autentsed tooted samuti kuhugi kadunud. „Žürii pidas auhinna vääriliseks seekord ka mitmed igapäevasele toidulauale kuuluvad tegijad, mis oma maitseomadustelt tõid küpsemas eas hindajatel meelde lapsepõlvest tuttavad maitsemälestused. Näiteks toorpiim, Äntu kana või puhta maitsega mahlad.“

PARIMAD MAHETOOTJAD

Parima Mahetootja – Siim Sooääre ettevõte Saare Maakari OÜ tegutseb Saaremaal ning ettevõtte tegevusalaks on ohustatud tõu eesti maakarja lehmade kasvatamine ja tooraine väärindamine kvaliteetseks toodanguks. Talus on väikse peretalu tootmismudel, oluliseks on peretraditsioonide jätkamine.