Eesti tippkokad jagavad nippe: kuidas lisada oma toidulauale häid maitseid ja muuta see mitmekesisemaks?

Pelmeenid lähevad peale nii suurtele kui väikestele ja on eestlaste lemmiktoitude hulgas. Maailmas on vähe köögitraditsioone, kus poleks sellest lihtsast roast oma versiooni. Usbekistani köögis on selleks mantid. Manti täidisesse kulub ohtralt sibulat ja peeneks hakitud liha. Samsa Family Bakersi peakokk ja omanik Timur Seiidov selgitab, et klassikaliste pelmeenidega võrreldes on mantid suuremad. „Nad on eestlase jaoks ootamatu vormiga ja mõeldud käsitsi söömiseks. Manti sisse sobib vaid tükkideks hakitud liha ja valmistatakse neid aurutades. Umbes 40 minutit auru peal küpsev liha ja sibula kooslus annab palju aromaatset mahla, mis seguneb auruga ja maitsestab nii ka tainast, millest sünnib täiesti uus maitseelamus,“ räägib Timur. Seega, miks mitte proovida vahelduseks praadimisele ja küpsetamisele hoopis aurutamist - see kuumtöötlus võib osutuda nii lihtsamaks kui ka tervislikumaks variandiks.