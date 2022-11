Kuidas saaks korralikult öö läbi magada? Kolm kuldreeglit rahulikuks uneks

Hoolitse alati selle eest, et Sinu padi toetaks sinu kaela ja selgroogu.

Kindlasti tasuks aastas ühe korra välja vahetada oma padjad ning tekid. Padi kogub endasse nii nähtavaid kui ka nähtamatuid jääkaineid, mis võivad meie üldist tervist ja enesetunnet päris kõvasti mõjutada.

Mis siis tegelikult sinna patja koguneb? Kõige levinumad on tolmulestad ja nende väljaheited. Arvatakse, et tolmulesta allergiat põeb kuni 20% elanikest. Enamasti on nad silmale nähtamatud, kuid mikroskoobi all vaadates võivad nad ka kõige julgematele hirmu nahka ajada. Kui Sul on hommikul nina kinni, aevastad või silmad vesised, siis võib üsna kindlalt kahtlustada tolmulestadest põhjustatud talumatust. Nad toituvad enamasti surnud naharakkudest, mida me iga öö voodisse puistame.