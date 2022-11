FOTOD | Vaata, mida pakutakse süüa kauglennul Finnairi äriklassis

Paar nädalat tagasi õnnestus mul lennata New Yorki Finnairi uuendatud äriklassis ja see on kogemus, mida tuleb jagada. Tasub ka teada, et mõnikord saab end äriklassi „ümber tõsta“ üsna soodsalt — kui veab. Kasuks tulevad ka kogutud lennupunktid ja igasugused uhked kliendikaardid.