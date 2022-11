RETSEPTID | Neli mahlast ja õhulist sügiskooki, mis on valmistatud täiesti ilma munata

Muna üks peamisi eesmärke on siduda kõik koogitaina koostisosad ühtlaseks massiks. Ka jäävad sellised koogid tihked, kuivad ja rabedad. Muna annab küpsetisele õhulisust, pehmust, mahlasust ja teeb selle ka rammusamaks. Kuna muna läheb hõlpsasti vahtu, on see ekstra oluline komponent õhuliste biskviitkookide või beseetainast küpsetiste puhul.