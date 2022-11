Kuidas hoida toidulaud mitmekesine ka väiksema eelarve korral

Õnneks tuleb Maxima appi ja aitab oma ostjaid leida Maxima laiast valikust kõige soodsamaid toidu- ja esmatarbekaupu. Rohkem kui 200 põhilise toidu- ja esmatarbekauba puhul võib ostja nüüd rahulikumalt hingata – kampaania märgisega toodete hinnad püsivad muutumatuna terve kuu jooksul. Iga kuu alguses korrigeerime kampaania toodete sortimenti ning toome esile kõige soodsamad tooted igas kategoorias, mille abil saate kokku alati soodsaima ostukorvi.

Mõtle läbi ja tee plaan

Arukas ostja saab nüüd üle vaadata, millised tooted on Maxima kauplustes helisevate hindadega ning mõelda läbi, milliseid toite ta neist valmistada ja serveerida oskab.

Soovitav on oma plaanid lausa märkmetena üles kirjutada – siis on kõige kindlam, et ostukärusse tõstetakse just need kaubad, mille tarbimine aitab raha säästa.

Rõõm on tõdeda, et valikus on just need kaubad, mida kodus kõige enam vajatakse. 83 Maxima kaupluses on „Helisevate hindadega“ markeeritud kõige soodsamad vastava kategooria tooted – värske liha, pagari- ja piimatooted, juust-vorst, puu- ja köögivili, kuivained, hoidised ja konservid ehk kõik toidulauale vajalik. Lisaks kodukaubad alates hügieeni- ja puhastusvahenditest mähkmete ja lemmikloomatoiduni.

Koosta ostunimekiri

Kui esmane plaan valmis, võiks koostada konkreetse ostunimekirja. Ära unusta sinna lisada ka teisi vajalikke asju – näiteks hügieenitooteid.

Kui peres on lemmikloom, on tähtis teada ka tema vajadusi, et näiteks otsasaanud konserv või kohe lõppev kassiliiv ei sunniks kallimate hindadega kauplusesse minema.

Võimalusel ära koonerda

Kokkuhoid ja koonerdamine on väga erinevad asjad. Ka säästlikult majandades saab hoida toidulaua mitmekesisena – ära jäta menüüst välja ei lihatooteid ega köögivilju. Maxima helisevad hinnad võimaldavad toidutaldriku ilusa ja värvilise hoida küll.

Kasuta toitu targalt

Mõnikord saab ühest ostust koguni mitu söögikorda. Praelõpp näiteks sobib nii salatisse, võileivale kui ka supi sisse.