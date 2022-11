Täna alustab Tallinki laevastiku peakoka ametikohal Joonas Maunula

„Suurepärased toiduelamused on üks peamisi põhjuseid, mis toob paljud meie kliendid meie laevadele nautima puhkust merel. Ajad muutuvad, ning niisamuti muutuvad ajas ka meie klientide kulinaarsed eelistused ja maitse. Meie püüdlus on pakkuda oma laevastiku restoranide klientidele ja toiduentusiastidele iga kord unustamatuid toiduelamusi ja gurmeerännakuid, käia ühte sammu kaasaegsete toidutrendidega ning püsida isegi neist sammuke eespool,“ ütles Tallink Grupi toitlustusvaldkonna juht Marko Makke. „Seetõttu on meil hea meel tervitada Joonas Maunulat tema uues rollis, kus ta võtab üle meie kulinaarse laevastiku rooliratta ja ühtlasi ka teatepulga seniselt laevastiku peakokalt Anti Lepikult, kes on peale 24 aastat ettevõttes otsustanud edasi liikuda uutele ametialastele väljakutsetele alates novembrikuu lõpust. Oleme piiritult tänulikud Antile suure pühendumise, raugematu Tallinki köögikunsti edendamise ning tohutu panuse eest Tallinki toiduvaldkonna arengusse. Olen veendunud, et Joonase kõrge professionaalsus, kogemuste pagas ja loovus toovad uut ja põnevat sünergiat meie toitlustusvaldkonda ning tõstab kulinaarsed elamused meie laevadel uutele horisontidele, hoides ja edendades meie kulinaarset tipptaset Läänemerele.“