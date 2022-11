Raadiohääl Maris Järva: kui on midagi ülihead süüa, tahaks kohe puusanõksu tegema hakata

Saarlasena on mulle muidugi tähtis suitsulest, selles ei ole kahtlust. Isa hoolitseb Saaremaal suitsuahju eest ja ka selle eest, et me suve lõpus ei taha suitsukala enam nähagi. Lisaks kuivatame lesta ja särge. Mina olen lapsepõlves näinud angerjast lestani ja ei tea mis elukateni veel välja, kuidas kala püütakse ja kuidas seda puhastatakse. Väiksena oli Saaremaal üks minu lemmikkombosid see, et kui vanaema lõikas soolalestast ribad, siis ma vaheldumisi koogelmoogliga sõin neid: soolane, hästi magus, soolane, hästi magus.