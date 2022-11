Taimsed kotletid | Lihavabad argiroad: imemaitsva kotleti saad vormida ka köögiviljadest

Kui paluda nimetada kodust head toitu, kuuluvad kotletid kõigil vastajatel esikolmikusse. Ühest küljest argine ja lihtne toit, samas on mängumaa suur ja lai. Neist võivad saada ka suupisted või hoopis liha lisandid. Taimseid kotlette, kus peale läätsede ka riis, kartul ja porgand, pole raske valmistada. Nõuab vaid veidike aega, kotletid on toitvad ja maitsvad­. Värske salat ja külm kodujuustu­kaste on sobivad lisandid.