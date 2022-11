ISADEPÄEV | Isadepäev on helge ja hõrk hetk keset kõige pilkasemat aega. Kuidas tähistavad Eesti tuntud isad pidupäeva? Milliste roogadega neid üllatada?

See on siililegi selge, et kõige suurem kink isale pidupäevaks on rõõmsad ja õnnelikud lapsed. Kuid kindlasti annab soojale tundele vunki juurde üks hõrgutav kook või hoopis mahlane praad. „Olgem täna oma isade kõrval, kas füüsiliselt või mõtetes, ka siis, kui nad on siit püüdmatult kaugel. See lähedus, olgu või kujuteldav, on kui tuttav ja hooliv käsi sinu õlal,“ ütles president Alar karise abikaasa Sirje Karis isadepäeva kõnes. Mida arvavad isadepäevast isad ise? Kas see on üldse vajalik püha?