Maxima viis esimesena Eestis taarakupongi äppi

Täiesti kontaktivabaks muutus Maxima äpiga ostlemine juba mullu sügisest. Nüüd on jaeketi kauplustes võimalik oste sooritada niiviisi, et selle käigus ei puutu kokku ei kassapidaja ega iseteeninduskassaga. Eriti lihtne on see siis, kui oled Maxima äpiga sidunud ära oma pangakaardi ja teed oma ostud spetsiaalsetes äpikassades, mis asuvad iseteeninduskassade alal – siis piisab makse sooritamiseks vaid QR-koodi sisse skaneerimisest, midagi iseteeninduskassa ekraanil ise puutuma ei pea.

Viimase suurema uuenduse tegi Maxima oma äpis selle aasta kevadel, kui viis aprilli lõpus esimese jaeketina Eestis ka kinkekaardiga maksmise võimaluse äppi. Selleks tuleb vaid kinkekaart sarnaselt pangakaardile maksevahendite alla lisada ja ostude eest saab tasuda otse äpiga. Selle uuenduse tingis just Maxima klientidelt tulnud soov, et nad saaks jaeketi kinkekaarti ka äppi maksevahendina lisada.

Äpi kasutajale on taarakupongi lisamine väga lihtsaks tehtud, selle jaoks on äpi avalehele loodud otsetee. Lisaks ei pea ta enam pabertšekki alles hoidma ning seda eraldi poes skaneerima hakkama. Koos taarakupongi lisamisega äppi tegi Maxima veel mitu uuendust – nüüd on ka äpis kodumaised tooted tähistatud „Osta Eestimaist“ märgisega nagu nad seda on seni olnud jaeketi poodides.

Nende paari aasta jooksul, mis Maxima äpp on poodides mobiilse ostupuldina kasutusel olnud, on Eesti üks suurim toidupoodide kett seda pidevalt uuendanud ja muutnud kasutajate jaoks mugavamaks. Kui kevadel viis Maxima oma kinkekaardi äppi, siis värskeim uuendus lähtub samuti sellest, et eestimaalaste ostutee jaeketi kauplustes ja ostude eest maksmine oleks võimalikult sujuv, kiire ning paberi- ja kontaktivaba.

Kui eelmise aasta lõpus olid spetsiaalsed äpikassad olemas veel vaid mõnes Maxima kaupluses Tallinnas, siis selle aasta kevadel lisandusid need veel 20 suuremasse Maxima kauplusesse üle Eesti. Lisaks Tallinna poodidele on äpikassad kasutusel ka jaeketi Tartu, Pärnu, Narva, Võru, Kuressaare, Valga, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Maardu kauplustes. Lähiajal peaks need kassad lisanduma veel ca 20 poodi. See tähendab, et senisest lihtsam ostukogemus on peagi olemas juba pooltes Maxima kauplustes üle Eesti.

Äpi kasutajate arv ainult kasvab!

Seda, et Maxima äpp teeb poes käimise väga mugavaks ja lihtsaks, on viimase kahe aasta jooksul mõistnud paljud eestimaalased. Rakendust on tänaseks alla laaditud enam kui 190 000 korral. Näha on sedagi, et äpioste planeeritakse paremini ehk tehakse üks kord nädalas suurem ost. Seda kasutavad nii tehnoloogiahuvilised ja kiiret eluviisi hindavad nooremaealised kui ka mugavust hindavad veidi vanemad Maxima kliendid.

Lisaks kontaktivabale ostlemisele on Maxima äpist veel palju muud kasulikku, mis poes käimist ja eelarve jälgimist lihtsustab. Näiteks on iga toote ostukorvi lisamise järel kohe ka rakendusest näha, kui suureks on poearve kasvanud. Ka saab Maxima kliendikaardi Aitäh äpiga ära siduda ja kasutada sinna kogunenud boonusraha. Erinevate allahindluste ja sooduspakkumiste kõrval näed Maxima äpist ka oma varasemat ostuajalugu, kuna iga äpiostu tšekk salvestub rakenduses digitaalsena.

Miks Maxima iseteeninduskassasid armastavad ka need, kes veel äppi ei kasuta ja tehnoloogiaga nii suureks sinasõbraks pole veel saanud, on see, et seal saab väga kiiresti oma ostud sisse skaneerida ning ning nende eest maksta nii kaardiga kui sularahas. Enamus Maxima kauplustes on selleks iseteeninduskassade alal eraldi kassa, kus saab sularahas maksta.

Nende jaoks, kel on Maxima äpp alla laetud, on mobiilse ostupuldiga poes käik väga lihtne – tuleb vaid tooted sisse skaneerida ja ostud poekotti panna. Iseteeninduskassade alale jõudes saad nende eest maksta paari lihtsa liigutusega. Kui makseviis valitud ja makse sooritatud, saabki ilma järjekordades seismata ostu ära teha ja poest välja jalutada.

Kuidas mina nii mugavalt ostelda saaks?

Selleks, et ka sina saaksid Maxima mobiilset ostupulti võimalikult mugavalt kasutada, tuleb rakendus Google Play’st , Apple’i App Store’ist või Huawei AppGallery’st alla laadida, end kasutajaks registreerida, siduda konto Aitäh kaardi ja pangakaardiga ning oledki valmis! Täpsed juhised äpi alla laadimise ja kasutuse kohta leiad juuresolevast videost.

Tee oma järgmine ostlemine targalt Maximas, kus äpiga ostlemine on kiire ja kontaktivaba! Enne poodi minekut vaata kindlasti järele, milliseid häid allahindlusi ja sooduspakkumisi sa kauplusest eest leiad. Hea ülevaate Maxima sooduspakkumistest leiad lisaks äpile ka toidupoe iganädalasest kliendilehest . Kusjuures, äpiga saad mugavalt maksta kõigis Maxima 83 kaupluses üle Eesti .