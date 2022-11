Tahad WiFi abil muna keeta? Uusimad köögiseadmed pakuvad uskumatuid mugavusi

Soovi korral saab antud ahju puhul lisada küpsetamisel isegi auru, et toit oleks nii krõbe kui ka mahlane. Kui viimasel ajal on vägagi populaarne omada eraldi kuumaõhufritüüre, siis Samsung Bespoke ahju puhul pole selleks eraldi seadet vaja osta. Ahjul on nimelt olemas spetsiaalne ahjuplaat, milles kuum õhk toidu ümber keerleb ning tulemus on krõbe välispind ning mahlakas sisemus. Lisaks on olemas veel eraldi funktsioon Air Sous Vide, mis mõõdab temperatuuri kogu ahjus ning hoiab ühtlast temperatuuri ka pika aja vältel. Nii küpseb kogu toit ühtlaselt, ükskõik millises ahju osas see paikneb.

Miks peaks pliidi netti ühendama?

Veelgi rohkem ja põnevaid funktsioone leiab Samsungi uutest pliidiplaatidest, mida samuti iseloomustab paindlikus ja kohandumine vastavalt olukorrale. Näiteks pole pliidil vaid kindlaks määratud alad, kus kuumaelement asub. Need on paigutatud tihedalt kogu pliidipinna peale. Pane ainult pott, pann või suurem küpsetusalus pliidile ning see tuvastab ise nõude hulga, suuruse ja kuju. Sellele vastavalt lülitab pliit sisse ka kütteelemendid ning tagab sellega kogu toidu ühtlase küpsetamise. Ideaalne lahendus näiteks juhul, kui on soov küpsetada tervet kala piklikul pannil.

Pliidil on sisse ehitatud ka automaatne temperatuuriandur, mis tuvastab küpsetamise käigus toidu temperatuuri. Vajadusel korrigeerib pliit kütteelemendi intensiivsust, et tagada ühtlasemalt valminud toit. Oluline on siin just see, et pliit tuvastab toidu temperatuuri, mitte kütteelemendi oma.

Köögis tegutsemise teeb veelgi lihtsamaks pliidi võime ühenduda internetti ja kõiki Samsungi seadmeid koondava SmartThings rakendusega. See võimaldab näiteks pliiti jälgida ükskõik kust. Kontrollida, kas pliidiplaadid on välja lülitatud, kui oled kodust eemal, panna tööle taimer ja võtta vastu teavitusi. Kui seade on juba sisse lülitatud, siis saad mobiili teel sada ka juhtida – keeda või kaugteel mune. Ühtlasi aitab rakendus märgata veateateid.

Mugavused, millest sa ei teadnud, et puudust tunned