Hiiu Pubi on jalgpalli maailmameistrivõistluste emotsioonide maaletooja

Jalgpalli vaatamine on sotsiaalne tegevus, kus sõbrad saavad ühe laua taga kokku, et elada valjuhäälselt kaasa oma lemmikmeeskonnale, jälgida löödud väravate ilu ning miks mitte nautida maitsemeeli ülendavaid suupisteid ja joovastavaid jooke. Jalgpalli maailmameistrivõistlused on suur ja kultuuriliseltki oluline sündmus, mis läheb korda igas eas ja soost inimestele. Hiiu Pubis on võimalik hubaselt nautida Kataris toimuvat suursündmust kogu oma terviklikkuses – ühtegi mängu ei jäeta vahele, igale mängule kaasaelamiseks on olemas parimad istekohad. Mis võiks olla ülem, kui elada oma päevane stress, rõõmud ja mured välja just nimelt jalgpalli vaadates? Novembri lõpust alates on kuu aja jooksul võimalik seda teha kasvõi igal õhtul.