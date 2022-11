Täna on Kreeka jogurti päev! Miks on see kreemjas ja õrn toiduaine maailmas nii armastatud?

Ajaloolased arvavad, et jogurti sünnimaaks on Türgi. Ka sõna „jogurt“ tuleb türgi keelest. Kuna jogurt on sajanditevanuse ajalooga toiduaine, liigub selle kohta loomulikult ka teisi päritoluversioone, näiteks see, et esimesed jogurtid valmistati hoopis Kagu-Aasias lambapiimast või Bulgaarias hobusepiimast.