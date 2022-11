KUULA SAADET | „Vala välja!“ sõidab Eesti Veiniteel. Neljas peatus: Järiste Veinitalu

Just Kristel on sedapuhku ka meie pisikese saatemeeskonna (sedapuhku Keiu, Martin ja veinikoer Heino) võõrustajaks. Järiste teeb veine nii viinamarjadest kui muudest marjadest. Mõlemad kasvavad ka kohapeal ja külalised saavad neid ühes põhjalike taustalugudega lähemalt uurida. Põhjamaine viinamarjakasvatus on teema, millest võib lõputult rääkida. Nagu ka sellest, kas ja kui suur tulevik võiks siin kasvavatest viinamarjadest toodetaval veinil olla.