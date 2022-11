Kata isadepäevaks uhke laud: retseptiideed, mis ei jäta tähtpäeval ühtki isa külmaks

Uhket 16-kihilist vürtsi­kilukreemi, munakreemi ja tumeda rukkileiva torti on lihtne teha – päriselt! Et tordist Pisa torni ei saaks, siis seda ei niisutata (kreemist tulev ­niiskus on piisav) ja kreemides kasutatakse võid, mis ju külmikus taheneb. Laual edevalt kõrguv ­nn kaks ühes tort-lilleseade lõika lahti terava noaga, ja kuna see on nii kõrge, siis olgu viilud õhemat sorti.