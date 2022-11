Kuidas nutikalt magusavarud täita?

Kui ilmad on hämarad ja päikest näeb harva, teeb väike maiustamine rõõmsamaks nii suurte kui ka väikeste magusasõprade tuju. Üldises hinnatõuselaines valis Maxima vastupidise tee ja lasi magusahinnad alla. See tähendab, et kuni 7. novembrini saab kommi ja muud magusat osta tavapärasest soodsamalt.

Mõistlik kauplusekülastaja saab nüüd nii enda kui ka laste tähtpäevad magusaks teha, ilma et see pere-eelarvele liiga teeks. Vaatame koos, kus juba õige pea natuke rohkem komme ja muud suupärast vaja läheb.

Laske sisse sandikesed...

Mardipäev on ukse ees – juba 11. novembril. Noorte mardisantide rõõmsat laulu kostub ukse tagant tavaliselt eelmisel õhtul, ent tihtilugu jagub „sandikesi“ mõlemasse päeva. Tegu on eestlaste vana traditsiooniga, mis on nii kaua vastu pidanud küllap ka tänu sellele, et kommi on lapsed armastanud kõikide riigikordade ajal.