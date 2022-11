Kallid aksessuaarid poolmuidu? Jah, see on võimalik!

Igapäevaostud aitavad raha säästa

Viis kleepsu langetavad kuni 68% jagu Alfa Romeo kollektsiooni toodete hindu. Nii näiteks võib 150 eurose kohvri saada kätte lausa soodsamalt kui 60 eurot, elegantsed spordi- ja üleõlakotid on Maxima klientidele saadaval ülisoodsalt ning väärikad rahakotid saab kätte vähema raha eest kui 20 eurot. Tuntud miljonärid on muide kinnitanud, et raha armastab inimesi, kes teda ilusas kotis hoiavad!

Nutikas Maxima klient varustab praegu nii ennast kui ka pakib midagi kingikotti. Valikus on lisaks kottidele ka stiilsed joogipudelid ning ülivajalikud multifunktsionaalsed taskunoad, mille valikus on kõik – korgitserist ja kruvikeerajast sae ja taskulambini. Selline kinkekarbis uhke tööriist maksab vaid 9,99!

Unikaalse kaubamärgi maagia

Alfa Romeot on alati peetud prestiižseks kaubamärgiks automaailmas, mis ühendab edukalt pika traditsiooni tehnoloogias ja spordis unikaalse erutava stiiliga. Need omadused peegelduvad ka selles eksklusiivses kollektsioonis, mis on disainitud neile, kellel on peen maitse ja kes eelistavad stiilseid silmapaistvaid tooteid.