Pastinaak — porgandi kahvanäost sugulane ja köögi alahinnatud kangelane

Kui lehitsed vanu kokaraamatuid ja kohtad seal tegelast nimega moorputk, siis tea, et see on tegelikult pastinaak. Pastinaak sisaldab kaltsiumi, kaaliumi, fosforit, naatriumi ja magneesiumi. Supiks või püreeks töödeldud pastinaak on eriti kergesti seeditav ja sobib seetõttu ka imikutoiduks.