Ramen, millest näeb hiljem undki

„Momotoko avamise taga on soomlastest ja hiinlastest abielupaarid, kes asutasid keti koos nüüd Soomes elava, kuid Rootsis sündinud Malaisia perekonnaga. Praegu on avatud 11 restorani, kuid ambitsioonid on palju suuremad. Kevadel avame restorani ka Tamperes ja järgmise aasta jooksul on plaanis pakkuda Jaapani kööki veel kahes Tallinna restoranis. Meie eesmärk on tegelikult kasvada Euroopa suurimaks ramen’i-restoranide ketiks. Sellele räägib kaasa asjaolu, et ramen on siin kandis ikka veel üsna nišitoit,“ räägib restoraniketi juht Curtis Pollard.

Pollardi sõnul käibki praegu kõige suurem töö sellega, kuidas säilitada Momotoko maitseid ja kvaliteeti ka siis, kui avatakse aina uusi restorane üha uutes riikides. Samuti arendatakse lahendusi, kuidas saaks täiusliku restorani paigutada ka väikestesse ruumidesse. „Ramen on hingetoit, mille valmistamiseks ei pea hea planeerimise korral palju ruumi olema. Oluline on maitsed ja see tunne, mida hea ramen’i söömine inimesele annab,“ lisab restoraniketi juht.

Puhtad Jaapani maitsed

Ramen on sushi kõrval kindlasti üks kuulsamaid Jaapani köögi toite, mille tegelikku maitset ja sügavust on mõistnud vähesed. See pikalt keedetud tummise puljongiga nuudlite, liha, juurviljade ja munaga rikastatud supp ei jäta kedagi külmaks. Kuna liigume talve poole, võiks just ramen olla see, millest ka eestlased sooja otsivad. Ramen’i sünnipaigaks peetakse Jaapani linna Yokohama hiinalinna ja sünniajaks 20. sajandi vahetust, kui sealsed elanikud aretasid Hiina nuudlisupist täiesti uue roa.

Momotoko menüüst leiab kümme väga erineva maitsebuketiga ramen’it, kindlasti midagi igale maitsele, igasse olukorda ja igaks elujuhtumiks. Selleks aga, et Momotoko saaks pakkuda parimat ramen’it, mille retseptid ja maitsed on aastatega paika loksunud, on vaja pidevalt restoraniketina areneda – iga maitse, iga suutäis peab igas restoranis olema sama.