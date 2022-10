KUULA SAADET | „Vala välja!“ sõidab Eesti Veiniteel edasi. Kolmas peatus: Murimäe Veinikelder

Au ja kuulsus tulid, nagu enamustel Eesti veinitootjatel, ka Murimäele siiski kohalikest marjadest valmistatud veinidega — mustsõstar, õun, rabarber, pihlakas ja teised sõbrad. Ühe seni kõige vingema Eesti enda mulliveini looja on just Janika ja veiniks poolkuiv ebaküdooniast vahuvein „Cydonia“, mis pakub elamust nii oma eripärasuse kui kvaliteedi poolest. Võib öelda, et see vein on ka praegu pead tõstva ebaküdoonia populaarsuse kasvu taga: paljud majad on juba kas teinud või käima panemas samast marjast veine.