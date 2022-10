Maitsegurmaanide lemmik: 12 nippi, mida teha misoga

Valgurikas, toitainerikas ja tugevalt umamine misopasta on sojakastme kõrval üks olulisemaid Jaapani köögi alustalasid. Misot kulub supi, marinaadide ja kastmete sisse. Misopastasid on erinevaid ja neid liigitatakse tavaliselt värvi järgi: punane, keskmine ja valge miso. Miso maitse, värv ja ka tekstuur varieeruvad erinevate Jaapani piirkondade kaupa. Levinumad on valge miso (shiro miso) ja punane miso (aka miso) ning segatud miso (awase miso). Valgel misol on elevandiluuvärvi või hästi helepruun värvus, õrn maitse ja magus maitse. Punane miso on tumepruun ja rikkaliku tugevalt soolase ja umamise maitsega.