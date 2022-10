Hooajaline hõrgutis: tervelt küpsetatud baklažaan. Kuidas saadud möksi kasutada?

Ahjus küpsetatud või grillil küpseks saanud terve baklažaan on üsna levinud kulinaarne vaheetapp selle vilja serveerimiseks. Sageli tekibki küsimus, mida saadud küpse viljalihaga hiljem peale hakata. Võimalusi on palju, sest see köögivili maitseb tõesti hästi!