Aasta kokk Helena Vallimäe: kui näeksin aastate tagust mind köögis askeldamas, siis ütleksin talle, et lõpeta kohe ära!

Saates räägib ta, kuidas valmistuda sellise mastaabiga võitluseks ning millised märksõnad on sellel aastal kokandusmaailmas eriti fookuses. Kuula saatest ka, milline on Helena lemmiktooraine, milliseid toite armastab ta kodus teha ning milline on see restoran Eestis, kus iga amps avaldab muljet?