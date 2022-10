KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas #9: toiduga saab edukalt turgutada ka vaimset tervist

„Igasugune toiduga piiramine ja sellest tulenev stress võib kohati olla sama ohtlik kui mõni ebatervislik toit ning liigsöömine. On toidud, mis aitavad meie vaimsele tervisele kaasa, kuid sellele peab kaasa aitama ka meie mõtlemine ja suhtumine toitu,“ lisab psühholoog.

Rimi toitumisnõustaja ja mikrobioomi ekspert Katri Merisalu lisab, et reegel vaimse tervise jaoks hästi söömiseks on äärmiselt lihtne: söö hooajalist toitu, püüa tarbida nädalas kuni 30 erinevat puu- ja juurvilja, lisa menüüsse kala ning vali toidud, mis on kasulikud kõhule, nt hapendatud toidud, kiudainerikkad toidud jne.