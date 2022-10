Säästuspikker: maksa vähem ja ole keskkonnasõbralik

Rõõmusta sõpru, toeta abivajajaid

Hea mõte on ka toidupangale annetamine. Kui leiad, et sul on kogunenud liiga palju toitu, siis võiksid kaaluda selle annetamist kellelegi teisele, kes seda vajab. See võib olla naaber, sugulane või kohalik toidupank.