Retsept | Kuulus pärmiga kergitatud ja ohtralt pähkleid täis šokolaadibabka - pehme ja mõnus

Babka nimetus viitab justkui kuhugi Ida-Euroopasse, aga tegelikult on see sündinud juudi taustaga pagari kätetööna New Yorgis. Alguse sai idee ­challah-leiva taina ülejääkide kasutamisest. Algupäraselt küpsetati seda piklikul küpsetusplaadil ja vahele pandi täidiseks ainult kaneeli ja suhkrut. Küpsetamine on nüüd kolinud vormidesse ja täidiseks saanud peamiselt šokolaadikreem.