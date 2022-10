Tallinna Restoranide Nädal 2022 pakub hinnasõbralikku võimalust einestada pealinna parimates restoranides

Ettevõtmise eesmärk on tuua toidukultuur tallinlastele lähemale ja elavdada kodust väljaspool söömist kui ühte kultuurielamuse ning suhtlemise võimalust nii kohalikele elanikele kui ka turistidele.

Tallinna Restoranide Nädala korraldaja Paavo Pettai peab pealinna restorane kvaliteedi mõttes fantastiliseks. „Esmakordselt ajaloos sai Eesti restoranimaastik Michelini tunnustuse osaliseks - selle nimel on pikki aastaid tööd tehtud. Kõik tärni või tunnustuse saanud on selle sajaprotsendiliselt välja teeninud,“ kinnitab ta. „Tallinna restoranide tase on olnud ühtlane ja väga tugev juba aastaid, seetõttu tundus ka ootus eriliselt pikk. Minu jaoks tähendab see seda, et nüüd oleme me ametlikult ka toidukultuuriliselt Euroopasse vastu võetud.“

Samas on kogu sektor elanud üle väga rasked Covidi-aastad ning see avaldas Pettai sõnul laastavat mõju kõigile: nii omanikele, kokkadele, teenindajatele kui ka kogu tarneahelale. „Õnneks on tunda taastumist, kuid endiselt on suurimaks väljakutseks just teenindav personal. Head inimesed on kulla hinnaga,“ teab Pettai.

„Lisaks imeväärselt taset hoidvatele tuntud tegijatele on juurde on tulnud uusi ja väga huvitavaid restorane. Elamuslikku toitu ja väljassöömise elamust otsivatele inimestele on Tallinna Restoranide Nädal suurepärane ja hinnasõbralik võimalus kõige sellega tutvuda,“ selgitab korraldaja.

„See saab olema südantsoojendav taaskohtumine kogu Tallinna restoranikogukonna jaoks. Lisaks on meil täielikult uuenenud broneerimissüsteem-koduleht,“ avaldab Pettai.

Uus koduleht on väga kasutajasõbralik, seda nii külastajate kui restoranide jaoks. Külastajal on võimalus lihtsamalt leida just teda huvitavad restorane.

„Lehele on lisandunud restoranide filtreerimise võimalus - oma valiku saab teha nii restorani köögi, hinnaklassi, tunnustuste kui rohemärgise alusel,“ räägib Pettai.

Lisaks tõstab Tallinna Restoranide Nädal endisest veelgi enam fookusesse restoranide peakokad, kes hoolitsevad igapäevaselt maitseelamuste eest.