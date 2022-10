Restoranikriitik Heidi Vihma: olen jätnud mõne kirjatüki avaldamata, sest lootsin, et koht parandab oma taset

“Mulle on öeldud, et kui olin mõnd toitu kiitnud, siis oli selle läbimüük tõusnud märgatavalt. Aga halb hinnang mõjub vast rohkem suur­linnades. Selle tulemusena võib koht lõpetada tegevuse. Meil see nii päris ei toimi,” tunnistab Heidi.

Heidi arvates on olemas kahte sorti halbu kohti: ühed, kus on tegijail suur tahtmine, aga puudub oskus ja teadmised; teised, kus on näha hoolimatust ja ükskõiksust. Esimesi kohtas rohkem sajandi alguses, teist suhtumist on ta tundnud ka veel praegu.