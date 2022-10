KUULA SAADET | Vala välja! #83: Michelini tärniga sommeljee Robert Põld räägib, mis on hea teenindus

„Mäletan, et istusin lava ees ja ootasin, millal meie restoranile midagi antakse. Et parima sommeljee tiitel mulle anti, et ma laval käisin, et seal ka midagi rääkisin, seda ma ausalt ei mäleta. Selga aeti kirjadega särk, mille olemasolu avastasin veelgi hiljem, kui veini valati ja õnnitlusi vastu võtsin. Tiitel oli mulle šokk ja ehmatus, kuid samal ajal väga suur tunnustus,“ räägib Robert oma mälestustest.

„Minu stiil pole üliaupaklik, kliiniliselt puhas kõrk teenindusstiil, kus sommeljeel on alati õigus. Olen pigem joviaalne, jutukas ja mänguline. Saan aru, et see ei pruugi paljudesse restoranidesse sobida ja nende kontseptsiooniga kokku minna, kuid see on minu stiil. Mul pole mõtet end ka muuta, pigem töötan kohas, kus seda hinnatakse ja vajatakse,“ selgitab Robert.