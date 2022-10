KUULA SAADET | „Vala välja!“ sõidab ikka Eesti Veiniteel. Teine peatus: Habaja Viinavabrik

Villy kommenteerib, et veini toodetakse siin eelkõige enda maitse-eelistusi arvestades ja nii hästi kui osatakse. Kellegi abi pole Habaja oma väiketootmise sisseseadmisel kaasanud, toimetatakse ise pidevalt õppides, arenedes ja kasvades. Tundub, et nii Habajale just sobib, sest aasta-aastalt lähevad veinid arenenumaks, keerulisemaks ja elegantsemaks.