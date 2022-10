MIS HINNATÕUS? Tuntud toidupoes on populaarsed tooted odavamad kui aasta tagasi!

Kasuta nutikalt ka teisi Maxima võimalusi!

Kindlasti panustab toidupoe arvete üle kontrolli saamisse seegi, kui mõtled enne poodi minekut oma ostud kodus läbi ja hoiad kaupluses oma arvel silma peal. Klassikalise poenimekirja kõrval aitab poes käimise ajal soovitud eelarves püsida ka Maxima äpp. Lisaks selle, et sellega saab ostu mugavalt, kiirelt ja kontaktivabalt tehtud, näeb seal iga toote lisamise järel, kui suureks on poearve kasvanud.

Äpiga on alati digitaalselt kaasas ka Maxima Aitäh kaart, kuhu koguneb igalt ostult 1% boonusraha. Seda boonusraha saab ka ostude sooritamisel kasutada, et ostukorvi lõppsummat soodsamaks saada. Lisaks on teatud sooduspakkumisi, mis on mõeldud just Maxima kliendikaardi omanikele, mistõttu tasub Aitäh kaart kindlasti endale ära teha, kui see juba olemas ei ole.