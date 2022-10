TOP5: need on viis kõige populaarsemat lõunasööki Eesti kontoritöötajate laual

Aeg on muutunud väärtuslikumaks kui kuld. Otsime pidevalt viise, kuidas aega kokku hoida, et saaksime pühenduda tegevustele, mis meile olulised on. Üks võimalus endale aega juurde võita on lõunaaeg tööl. Mis on eestimaalaste lemmiktoidud, mille saatel seda tehakse?