Maitsev ja tervislik sobivad kokku! Külma ilma soe ahjusalat suurele seltskonnale

Läätsed on kvaliteetne taimse valgu ja kiudainete allikas. Lehtkapsas pungitavad anti­oksüdandid, porgand on tulvil karotenoididest ja mõlemas peitub palju kiudaineid. Kiudained tekitavad täiskõhutunde ja on toiduks kõhus pesitsevatele häädele bakteritele. Oliiviõli paitab keha, jogurtist saab piimhappebaktereid ja rabedale leivale hõõrutud toores küüslauk turgutab immuunsüsteemi.