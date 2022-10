Ideed ja retseptid | Ahjus sulanud kuldsed juustusaiad on midagi, millele on raske vastu seista

Paljudes peredes käiakse laupäeval poes suuremaid sisseoste tegemas või ka turul. Hommik algab aga nädalaste jääkide ärakasutamisega. Kõige mõnusamad igapäevatoidud selleks on omletid ja võileivad, kus ülejäägid osavalt ära kuluvad. Soojad võileivad on nii head, et nende valmistamise pärast tasub ka eraldi poodi minna. Selle tõestuseks on koolilapsed, kes pärast tunde neid üle kõige küpsetada ja süüa armastavad.