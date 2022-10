Kaks retsepti, kus peaosas on kas armastatud või vihatud sinihallitusjuust: lihtne kanapilaff ja põnev Kreeka pähkli pirukas

Sinihallitusjuust pole ei leebe ega argine. Üldiselt soolane, samas kreemine, pakub just see juust suurt väljakutset isegi tippkokkadele. Kui sinihallitusjuustu maitse hakkab roas domineerima, on midagi justkui viltu. Klassikaliseks selle juustu mahendajaks peetakse pirni, kuid sellist leebet partnerlust pakuvad paljud teisedki toiduained.