Pompöösne tõsielusari kokkamisest: kas „MasterChef Eesti“ vastab kõvasti üles haibitud ootustele?

Muidugi lähenevad kohtunikud toidule professionaali pilguga. Ei mingit armu ega kodust kokkamise vaibi, kuigi žürii ees seisavad peaasjalikult just kodukokad. Neil kahel stiilil, kodusel ja gurmeeroal, on aga suur vahe. Alt lähevad võistlejad nii maitsetuse, väljapaneku kui liiga lihtsa roa valikuga. Aga see, et soola unustatakse roale lisada, pole sugugi nii enneolematu, kui saatest kõlama jääb. Ka kokakooli lõputööde esitlustel juhtub seda sageli …